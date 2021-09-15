Из челябинского двора перестали вывозить мусор после того, как провалился грунт

Скопившийся мусор не уместился в грузовик. Фото: vk.com/tekslerpomogi
Челябинцы рассказали о проблеме с вывозом отходов с контейнерной площадки во дворе дома № 134А по улице Братьев Кашириных.
– В течение двух недель вывозят мусор один раз в неделю, в остальное время в баках скапливается мусор, который разносит ветром по всему двору, запахи стоят соответствующие, – пожаловалась одна из жительниц дома.
Горожане начали бояться, что из-за скопления мусора во дворе появятся крысы и другие вредители.
В ООО «ЦКС», отвечающем за вывоз отходов с площадки, рассказали, что проблема возникла после ремонта тепловых сетей: перед контейнерной площадкой провалился грунт. Яму засыпали щебнем, но это не помогло.
– Из-за отсутствия твердого (бетонного или асфальтового) покрытия существовал серьезный риск, мусоровоз мог увязнуть в земле и выйти из строя. Кроме того перемещение по щебню, могло привести к поломке колесиков на мусорных контейнерах, – рассказали в пресс-службе компании.
После жалобы жителей во дворе собралась комиссия из представителей регоператора по обращению с ТКО, управляющей компании и районной администрации. Участники совещания решили переместить контейнеры с мусорной площадки во двор дома №29А по улице Салавата Юлаева. Жителям проблемной территории придется относить мусор туда, пока на месте провала в грунте не проведут ремонт и не уложат асфальт.
Скопившиеся за то время, пока мусоровозы не работали, отходы, по данным «ЦКС», вывезли. Для этого мусоровозу пришлось сделать два рейса.
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