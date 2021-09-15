В Миассе иномарка сбила ребенка на самокате

Мальчик на самокате ехал по "зебре", когда попал под колеса. Фото: ГИБДД Миасса
10-летний мальчик пострадал в ДТП, которое случилось днем 14 сентября в Миассе. На проспекте Октября ребенок попал под колеса кроссовера Mazda CX-5.
Как рассказали в ГИБДД Миасса, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Мальчик на самокате ехал через дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. За рулем сбившей его иномарки находилась 43-летняя женщина.
Ребенок получил травмы, с места происшествия его увезли в больницу. Напомним, 14 сентября массовая авария с участием 19 автомобилей произошла в Златоусте. Причиной ДТП стал битум, которым залили дорогу.
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