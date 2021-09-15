В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели почти 92 тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики выявили 365 новых случаев коронавируса.
На лечении сейчас находятся 8853 больных Covid-19.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.
За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 982 случая коронавируса.
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