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Здоровье15 сентября 2021 9:25

В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

За день от ковидной пневмонии скончались 22 пациента
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом заболели почти 92 тыс. человек

Коронавирусом заболели почти 92 тыс. человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 365 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 8853 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 982 случая коронавируса.

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