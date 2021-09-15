В Челябинской области еще 365 человек заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели почти 92 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области медики выявили 365 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 8853 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавируса в Челябинской области умерли 22 человека.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 91 тыс. 982 случая коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru