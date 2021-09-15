13-летняя школьница из Челябинска выпала из окна высотки

Трагедия произошла на Университетской набережной Фото: "КП" Архив

В Челябинске на улице Университетская набережная из окна высотки выпала 13-летняя школьница. Спасти ее не удалось.

— Проводится проверка. Выясняются детали произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Предполагается, что девушка жила в доме на этой улице с бабушкой и дедушкой.

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