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Общество15 сентября 2021 12:20

13-летняя школьница из Челябинска выпала из окна высотки

Спасти девушку не удалось
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Трагедия произошла на Университетской набережной

Трагедия произошла на Университетской набережной

Фото: "КП" Архив

В Челябинске на улице Университетская набережная из окна высотки выпала 13-летняя школьница. Спасти ее не удалось.

— Проводится проверка. Выясняются детали произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Предполагается, что девушка жила в доме на этой улице с бабушкой и дедушкой.

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