13-летняя школьница из Челябинска выпала из окна высотки

Трагедия произошла на Университетской набережной
Фото: "КП" Архив
В Челябинске на улице Университетская набережная из окна высотки выпала 13-летняя школьница. Спасти ее не удалось.
— Проводится проверка. Выясняются детали произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Предполагается, что девушка жила в доме на этой улице с бабушкой и дедушкой.
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