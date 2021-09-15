iPhone 11 самый популярный в России среди смартфонов марки Apple

Сервис «Билайн.Аналитика» к ежегодной презентации Apple проанализировал, какая модель iPhone наиболее популярна в Россиии как потребляют мобильный интернет их владельцы.

Больше всего iPhone распространены среди клиентов в возрасте до 25 лет — 22% от общего числа абонентов в этой возрастной категории. Люди в возрасте от 25 до 45 лет используют телефоны фирмы Apple чуть меньше — таких 15%. По 10% iPhone среди пользователей в категориях 45-65 лет и тех, кто старше 65. Владельцы iPhone в среднем потребляют на 17% больше мобильного интернета, чем пользователи девайсов других брендов.

Топ 10 популярных смартфонов фирмы Apple, зарегистрированных в сети Билайн, выглядит так:

1. AppleiPhone 11

2. AppleiPhone 7

3. AppleiPhone 6

4. AppleiPhone 6s

5. AppleiPhone XR

6. AppleiPhone 5s

7. AppleiPhone SE

8. AppleiPhone X

9. AppleiPhone 8

10. AppleiPhone 7 Plus

Смартфонами первого и второго поколений (2G и 3G) пользуются до сих пор, но таких клиентов менее 1% от общего числа владельцев iPhone.AppleiPhone 11 является самым популярным практически во всех регионах России, кроме юга — там наиболее используемым является iPhone 7. 15% всех зарегистрированных в сети Билайн смартфонов фирмы Apple старше 3-х лет.

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