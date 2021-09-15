Звездный коллектив Мариинского театра поздравил челябинских врачей

Челябинские врачи отметили День города вечером классической музыки. Основатель сети салонов оптики и офтальмологических клиник «Оптик-Центр» Артем Власенко собрал коллег по медицинской сфере на благотворительный концерт солистов Мариинского театра, который состоялся в театре драмы имени Наума Орлова во вторник, 14 сентября.

Звездный коллектив Мариинского театра впервые посетил Челябинск. Концерты солистов оркестра Валерия Гергиева востребованы по всему миру, и график их гастролей распланирован на годы вперед. Несмотря на это, артисты открыли осенний сезон в Челябинске сразу двумя выступлениями в сотрудничестве с «Оптик-Центром» — классическим концертом, открытым для широкой публики, а также благотворительным мероприятием для врачей.

«Это наш подарок ко Дню города в знак признательности за огромный труд всех работников медицины, за их вклад в здоровье челябинцев и жителей области», — рассказал Артем Власенко. Концерт посетили не только врачи-офтальмологи, но и представители других отраслей медицины.