Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 13:53

Звездный коллектив Мариинского театра поздравил челябинских врачей

Артисты открыли осенний сезон в Челябинске
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Челябинские врачи отметили День города вечером классической музыки. Основатель сети салонов оптики и офтальмологических клиник «Оптик-Центр» Артем Власенко собрал коллег по медицинской сфере на благотворительный концерт солистов Мариинского театра, который состоялся в театре драмы имени Наума Орлова во вторник, 14 сентября.

Звездный коллектив Мариинского театра впервые посетил Челябинск. Концерты солистов оркестра Валерия Гергиева востребованы по всему миру, и график их гастролей распланирован на годы вперед. Несмотря на это, артисты открыли осенний сезон в Челябинске сразу двумя выступлениями в сотрудничестве с «Оптик-Центром» — классическим концертом, открытым для широкой публики, а также благотворительным мероприятием для врачей.

«Это наш подарок ко Дню города в знак признательности за огромный труд всех работников медицины, за их вклад в здоровье челябинцев и жителей области», — рассказал Артем Власенко. Концерт посетили не только врачи-офтальмологи, но и представители других отраслей медицины.