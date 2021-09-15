Жительница Миасса пожаловалась Алексею Текслеру на перебои с лекарствами в ковидном госпитале

Женщина попросила губернатора разобраться в ситуации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Миасса пожаловалась губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на перебои с препаратами в ковидном госпитале при горбольнице №2. Просьбу разобраться в ситуации, адресованную главе региона, она разместила в социальных сетях в среду, 15 сентября.

— Почему в ковидном госпитале плохое обеспечение медицинскими лекарствами, — написала женщина в группе «Текслер, Помоги!» во ВКонтакте. — Моя мама не так давно была там на лечении, препараты которые ей назначали, не всегда были. Медперсонал очень жалуется на отсутствие лекарств, в 2020 году с их слов обеспечение было лучше.

В городской больнице сообщили, что госпитальные базы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под особым контролем. Назначения препаратов делаются по показаниям и в соответствии с методическими рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

— Для лечения коронавирусной инфекции в больнице имеются антибиотики, антикоагулянты, гормоны, обезболивающие, отхаркивающие, противовирусные и жаропонижающие препараты, — рассказали в пресс-службе горбольницы №2 Миасса. — Кислород доступен для каждого пациента. К сожалению, бывают кратковременные перебои с поставками медикаментов.

В учреждении добавили, что администрация горбольницы №2 принимает все возможные меры для непрерывного снабжения госпиталя всем необходимым.

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