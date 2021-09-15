В Челябинске выявили несколько очагов птичьего гриппа

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске начали выявлять очаги высокопатогенного гриппа среди птиц. Это заболевание было обнаружено на частном подворье и в крупной организации. Жителей города просят соблюдать все меры предосторожности по недопущению распространения инфекции. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

Всего на личных подсобных хозяйствах в Челябинске находится более 11 тысяч разных видов птиц. В случае развития инфекции на определенном участке, вся птица там может быть изъята и уничтожена. Это делается для того, чтобы избежать новых случаев заболевания.

В целях предотвращения распространения вируса гриппа владельцам хозяйств необходимо содержать домашнюю птицу безвыгульно, то есть в закрытых вольерах. Кроме того, им следует приобретать молодняк и инкубационное яйцо только при наличии на них документов и с «чистых» территорий.

— Птичий грипп у людей может приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже летального исхода. Следует добавить, что вирус не передается от человека к человеку, — сообщили в мэрии.

В Челябинском зоопарке в первой половине сентября умерли два гуся и столько же лебедей-шипунов. Были проведены лабораторные исследования, которые показали у погибших наличие птичьего гриппа. Сотрудникам зоопарка пришлось временно закрыть экспозицию «Доисторические и современные рептилии и птицы», где обитают лебеди и гуси.

Борьба с болезнью у животных, выступающих источником инфекции, имеет решающее значение для снижения риска, которому подвергаются люди. При первых признаках заболевания домашней птицы, а также в случаях внезапного массового падежа, немедленно обращаться в ветеринарную службу по телефону (351) 214-14-14 для выявления причин заболевания и недопущению эпизоотии.

Первыми признаками заболевания являются:

- аномальное поведения птиц, отказ от корма и воды;

- взъерошенность оперения;

- опухание головы;

- изменение цвета гребня, бородок и конечностей;

- нарушение координации движения;

- тремор (дрожание);

- аномальная поза;

- помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.

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