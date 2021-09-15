На трассах под Челябинском перестанут штрафовать владельцев фур на 150 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление ГИБДД по Челябинской области после поступивших жалоб решило временно приостановить работу автоматических камер весогабаритного контроля. Ранее владельцы грузовиков сообщали о необоснованных штрафах за превышение допустимой массы транспортного средства.

— Во время проверки выявлены недостатки в формировании доказательной базы по совершенным правонарушениям. В связи с этим было принято решение о приостановке загрузки фото материалов с автоматических пунктов весогабаритного контроля до устранения Министерством дорожного хозяйства недостатков, — сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Автоматические камеры весогабаритного контроля на дорогах Челябинской области работали в тестовом режиме с 15 апреля по 15 июня. А с 16 июня они были запущены в эксплуатацию. Примерно после этого момента дальнобойщики, которые двигаются по трассам в объезд Челябинска, начали жаловаться на приходящие штрафы от 150 тысяч рублей. Хотя сумма по закону должна быть гораздо меньше.

Между тем некоторые владельцы грузовиков стали проезжать город насквозь. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru