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Общество13 сентября 2021 14:52

На трассе под Челябинском камеры массово выписывают штрафы от 150 тысяч рублей

В Миндортрансе заявили, что техника работают исправно
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Камеры видят несуществующий негабарит, когда машина едет по уклону, считают водители

Камеры видят несуществующий негабарит, когда машина едет по уклону, считают водители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области владельцы большегрузов начали жаловаться на огромные штрафы, которые приходят с новых камер весогабаритного контроля. Техника определяет массу и размер машины. Как и в случае с камерами контроля скорости, приходит постановление с фотографией.

Штрафы действительно впечатляют — 150 тыс. рублей минимум, согласно, КоАП 12.21.1.

— Остановите этот беспредел с весогабаритным контролем, каждая четвертая машина, проезжая рамки получает незаслуженно штрафы, — написала Светлана Фурцева в сообществе «Текслер, помоги!»

Женщина отмечает, что машины проходят подобные «рамки» по всей стране, но такого как в Челябинской области нигде нет.

— Машина едет в габарите, а рамка выписывает акт, т. к. весы стоят, например, в Карабаше на повороте и имеется большой уклон дороги, там хоть как будет прицеп наклонятся и рамка будет фиксировать негабарит. Не может каждая четвертая машина быть априори виновата, — продолжает Светлана.

Она также добавила, что от таких штрафов будут страдать конечные потребители, поскольку перевозчики будут отказываться ездить по маршрутам, где есть рамки весогабаритного контроля.

Как уточнили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области, с 15 апреля по 15 июня камеры работали в тестовом режиме. А с 16 июня запущены в эксплуатацию.

— Оборудование является сертифицированным и прошло поверку, — уточнили в ведомстве.

Постановления можно оспорить через суд.

А между тем, еще до появления рамой жители Челябинска жаловались на то, что фуры облюбовали центр города. Штрафы их не пугают — всего 500 рублей, это почти как проехать по платной дороге.

Начальник управления ГИБДД по Челябинску Алексей Горшков на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) заявил, что работа по борьбе с нарушителями ведется ежедневно, все зафиксировано в отчетах.

— Столкнулись с такой проблемой: например, водители фур проезжают с направления Уфы в направление Екатеринбурга, считают, что через город быстрее, безопаснее проехать, чем через объездную. Проезжают по Свердловскому проспекту. Останавливаешь их, спрашиваешь. Они говорят, их так ведет навигатор. Говоришь: «Ну хорошо. Вы знак видели?». «Видел, ну и что, выпишите мне штраф 500 рублей, я 250 заплачу, зато сколько мне это сэкономит времени, горючки». Штраф небольшой — 500 рублей — за нарушение требования знака, — рассказал Алексей Горшков.

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