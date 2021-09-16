В Челябинской области похолодает и пойдет мокрый снег

Южноуральцам метеорологи советуют держать наготове зонтики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теплая погода не задержалась в Челябинской области надолго. Уже сегодня, 16 сентября, начинается ощутимое похолодание.

По прогнозам метеорологов, днем будет всего +10, +15 градусов, а в горных районах воздух не прогреется больше +7. Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах — до 16+ метров в секунду. Местами возможны небольшие дожди.

Кратковременные дожди с мокрым снегом будут идти и в ночь на 17 сентября. Температура воздуха опустится до +1, +6 градусов.

Днем в пятницу столбик термометра поднимется максимум до отметок +6, +11 градусов. При этом сохранится вероятность дождей с мокрым снегом.

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