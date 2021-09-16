В Челябинской области за день выявили 365 случаев коронавируса

Сейчас коронавирусом болеют более 8 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 365 случаев коронавируса. Количество вновь обнаруженных случаев заболевания почти не меняется уже неделю: в последние семь дней выявляют по 364-367 заболевших каждые сутки.

На лечении сейчас находятся 8923 больных Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончался 21 человек.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 92 тыс.347 человек.

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