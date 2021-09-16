Челябинске вузы не могут получить вакцину от коронавируса для иностранных студентов

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На комитете законодательного собрания Челябинской области по социальной политике неожиданно для всех взял слово ректор Южно-Уральского государственного университета, депутат Александр Шестаков. Он заявил, что с начала августа не может начать вакцинацию иностранных студентов из-за бездействия министерства здравоохранения области.

— Нас отправили в кожно-венерологический диспансер, они три недели заключали с нами договор, но было видно, что им это не надо, — рассказал Александр Шестаков. — И это не смотря на то, что у нас есть под боком горбольница №2. Вы выделили полмиллиона рублей на начало вакцинации. Много желающих, но область не может закупить вакцину. Работа с министерством никаких результатов не дает.

— Министерство здравоохранения в курсе этих вопросов. На месте никто не стоит, ничего не ждет, — ответил на эмоциональное выступление ректора министр Юрий Семенов.

Напомним, в конце августа Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил въезд иностранным студентам. Администрациям регионов поручили обеспечить вакцинацию учащихся из других стран.

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