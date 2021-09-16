Пьяный южноуралец украл у знакомой щенка тойтерьера, теперь ему грозит срок

На момент кражи щенку было три месяца. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Чебаркуле полицейские нашли украденного щенка тойтерьера, которому тогда было всего три месяца. Заявление в полицию написала 46-летняя владелица собаки, цена которой доходит до десяти тысяч рублей.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД установили, что животное похищено знакомым заявительницы, 30-летним жителем Чебаркуля, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности, в том числе за кражи имущества, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Что интересно, собаку мужчина не продал. Да и зачем украл, объяснить не смог, только сказал, что был пьян. Тойтерьера он отдал родственникам, там за ним ухаживали, правильно кормили и даже поставили необходимые прививки. Сейчас щенка изъяли и вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в краже. Пьяная выходка может обернуться для жителя Чебаркуля двумя годами лишения свободы.

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