Дорогу на улице Наркома Малышева в Челябинске пообещали достроить в октябре

Проезд намеренно сделали извилистым. Фото: администрация Челябинска
Участок дороги на улице Наркома Малышева между улицами Братьев Кашириных и Университетской набережной должны сдать в следующем месяце. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.
Построить дорогу попросили жители челябинского Северо-Запада. В марте 2020 года они обратились к мэру с жалобой на незаасфальтированный проезд. Дорожные работы на участке начали спустя год.
Помимо проезжей части планируют обустроить тротуары. Их мостят крупной плиткой. Вдоль дороги устанавливают фонари, а под ней проложили ливневую канализацию.
По словам председателя городского комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова, с одной стороны улицы тротуар уже готов, а со второй будет готов в течение двух недель.
Дорога, которую в ближайшем времени обещают сдать, получилась нестандартной.
— Поскольку это дорога не магистраль, а внутриквартальный проезд, здесь применены инженерные решения в виде изгибов дороги для успокоения трафика, чтобы не возникало желания погонять, — объяснил особенности проекта Ринат Кучитаров.
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