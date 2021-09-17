В Челябинске полицейские поймали девушку-подростка и ее друга с 13 свертками наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетней девушки и ее 20-летнего друга, которых задержали за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По версии следствия, подозреваемые незаконно приобрели наркотики и расфасовали их для дальнейшего сбыта в Челябинске. Затем парня с девушкой задержали полицейские. На месте было изъято 13 свертков с наркотиками.

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