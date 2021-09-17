Татьяна Мандолина из Челябинка выиграла «золото» престижного турнира Arnold Classic

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Мандолина из Челябинска стала чемпионкой турнира Arnold Classic, который проходит в Испании. Мандолина стала победительницей в категории «боди-фитнес» среди девушек ростом до 163 сантиметров. Это не первая награда известной челябинской спортсменки.

Напомним, в 2020 году году Татьяна стала двукратной чемпионкой мира по бодибилдингу в номинации «боди-фитнес». Татьяна в соцсетях рассказала, что еще поборется в номинации «Мастера», где за победу будут сражаться 40 участников.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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