Семья Текслер и Наталья Котова приняли участие в открытии новой набережной в Челябинске

Губернатор заявил, что детям здесь будет комфортно. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В субботу, 18 сентября, состоялось официальное открытие набережной у реки Миасс в Челябинске. Губернатор Алексей Текслер назвал это место большим сквером.
Губернатор почему-то не захотел покататься на сапах. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
— Мы создали не просто набережную, а большой сквер, в котором огромное количество внимания уделено детям и проведению различных мероприятий. Скоро здесь будет филиал Политехнического музея. С Москвой мы уже договорились, — рассказывает губернатор.
На набережной разместили качели, смотровую площадку, прогулочную зону, детскую площадку, сцену и кафе. В будущем губернатор планирует расширить сквер до проспекта Ленина, городского бора и Ленинградского моста, который пока на ремонте.
Почти все на открытии набережной были в пуховиках. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
— Мне доставляет удовольствие гулять по новому скверу. И судя по отзывам челябинцев, им тоже нравится новая благоустроенная территория, — подытожил Алексей Текслер.
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