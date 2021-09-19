В Челябинской области за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

Фото:Кирилл Садыков

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 365 новых случаев коронавируса. Среди зараженных — трое школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 93 441, умер 21 пациент. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Выздоровели и покинули больничные палаты 272 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 79 850 пациентов.

Продолжают лечение 9 136 человек.

Скончался 21 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

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