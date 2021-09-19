Губернатору Челябинской области пожаловались на проблемы с кислородом в больницах

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру пожаловались на проблемы с кислородом в больницах. Анонимное сообщение опубликовали сегодня в сообществе «Текслер, помоги!» во ВКонтакте. На жалобу незамедлительно отреагировал региональный Минздрав. По данным ведомства, поводов для беспокойства нет.

— Дорогой Алексей Леонидович, в больницах проблема с кислородом, — написал житель Челябинской области с просьбой сохранить его анонимность. — Больным ковидом он просто необходим. Как люди будут выздоравливать? Что за беспредел, неужели так сложно обеспечить больных самым необходимым? Или статистику смертности будете поднимать? Дайте шанс выжить! Помогите!

В региональном министерстве здравоохранения ответили, что основными пользователями кислорода в медучреждениях являются палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения. Кислород подается пациенту в виде воздушно-кислородной смеси, в определенных случаях 100% кислород.

— Количество кислорода в смеси, объем и скорость подачи определяется только врачом по индивидуальным клиническим и лабораторным показателям, — уточнили в Минздраве. — Медицинский кислород является лекарственным препаратом, за его наличием и расходом ведется строгий контроль, также как и за наличием других жизненно важных препаратов. Подается пациентам он строго по назначению врача.

В ведомстве добавили также, что система подачи кислорода находится под строгим контролем технического и медперсонала. Круглосуточно на базах дежурят бригады квалифицированных врачей, которые отслеживают состояние здоровья каждого пациента.

Напомним, за минувшие сутки выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом, умер 21 пациент.

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