В Челябинске включат отопление до 26 сентября

Уже вторую неделю температура на термометрах не превышает +10 Фото: архив "КП"

К концу этой недели в Челябинске включат отопление во всех домах. Об этом заявил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

В 117 многоквартирных домах Тракторозаводского района необязатльно спать в шубе — отопление уже включили. Также отопление дали во все социальные объекты Курчатовского и Тракторозаводского районов.

— За последнюю неделю в администрацию Челябинска поступило 1816 жалоб. В основном жаловались на то, что не предаставляются должным образом коммунальные услуги, — рассказал замглавы Челябинска Смирнов Валерий Валерьевич на аппаратном совещании.

В Челябинской области уже вторую неделю температура на термометрах не превышает +10 градусов. В большинстве многоквартирных домов царит холод. Челябинцы просили включить отопление еще в начале прошлой недели, 13 сентября.

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