В Челябинской области за день коронавирус диагностировали у 7 школьников

Коронавирусом заболели более 93 тыс.жителей региона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 364 новых случая коронавируса. Среди заболевших семеро школьников.

На лечении сейчас находятся 9208 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умер 21 человек.

За все время эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 93 тыс. 805 человек.

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