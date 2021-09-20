В Челябинской области за день коронавирус диагностировали у 7 школьников

Коронавирусом заболели более 93 тыс.жителей региона
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 364 новых случая коронавируса. Среди заболевших семеро школьников.
На лечении сейчас находятся 9208 человек.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умер 21 человек.
За все время эпидемии в Челябинской области диагноз Covid-19 подтвердили у 93 тыс. 805 человек.
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