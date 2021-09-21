В Челябинске установили светофор возле набережной у «Мегаполиса»

Светофор начнет работать 23 сентября. Фото: администрация Челябинска

На пересечении новой набережной у КРК «Мегаполис» и улицы Красной в Челябинске установили светофор. Это сделали после жалоб пешеходов и автомобилистов. Горожане стали чаще гулять по берегу Миасса после открытия новой набережной, а подойти к прогулочной зоне без регулируемого пешеходного перехода оказалось сложно.

– Ведутся работы по пусконаладке светофора, обновлена разметка, установлены сигнальные столбики, оформлено велопересечение, - рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Читатели «КП-Челябинск» уже заметили, что новый светофор у «Мегаполиса» все время мигает. Горожане интересовались, что означает этот сигнал. В мэрии пояснили, что светофор пока что установлен, но не запущен.

– Пока светофоры мигают желтым светом, с четверга начнут работать в штатном режиме, – сообщили в администрации Челябинска.

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