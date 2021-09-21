На матчи «Трактора» в Челябинске пустят только привитых или переболевших коронавирусом, нужен QR-код

На ледовую арену будут пускать до 3 000 болельщиков, но при наличии QR-кода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На арену «Трактор» теперь не попасть без QR-кода. Новые правила посещения домашних матчей будут действовать уже с 23 сентября — в этом день черно-белые сыграют в Челябинске против ЦСКА. В клубе сообщили, что и сезонный абонемент не продадут без QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом.

— Домашние матчи «Трактора» и «Белых Медведей» смогут посещать до 3000 зрителей при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом. Решение принято по согласованию с Роспотребнадзором РФ на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, — говорится в официальном сообщении ХК «Трактор».

Кстати, детям до 18 лет предъявлять QR-код не нужно. На входе в арену также будут измерять температуру.

Вместе с тем в клубе объявили о старте продаж абонементов на сезон 2021-2022 — 24 сентября, соответственно, по новым правилам. Старт продаж билетов: 24 сентября в 10:00.

Напомним, с начала чемпионата КХЛ на трибуны допускалось не более 1000 болельщиков. Сейчас эту квоту увеличили, но при этом на входе будут требовать QR-код. Иначе на матчи не пройти. Кстати, до этого в заведениях и учреждениях Челябинска QR-код не требовался.

Точки продаж билетов на домашние матчи «Трактора»

• Касса Ледовой арены «Трактор» (250-летия Челябинска, 38), телефон — 8 (351) 749-88-63

• Касса Дворца спорта «Трактор» (Савина, 1), телефон — 8 (351) 775-31-69

• Официальный сайт ХК «Трактор», в разделе «Билеты».

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