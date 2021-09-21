В парке Терешковой в Челябинске с октября начнут готовить самый большой каток

Каток в парке имени Терешковой прошлой зимой вызвал восторг у челябинцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самый большой открытый каток в Челябинске прошлой зимой стал самым популярным местом для катания на коньках. В этом году его планируется открыть первым в городе — в начале ноября. Искусственный лед и система охлаждения позволяют содержать каток при любых минусовых температурах.

— 1 октября компания «Формула льда» приступит к созданию катка, — рассказал директор МАУ «Горсад имени Пушкина», куда входит парк имени Терешковой, Игорь Клеин. — При условии, что будет не выше нуля градусов и не будет дождя. По отзывам прошлого года сделали выводы. В этом году все будет отлажено и без очередей.

Делать каток будет та же компания, что и в прошлом году. «Формула льда» делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Хладагент, который используется для наморозки льда, способен поддерживать ледовое покрытие в рабочем состоянии при температуре воздуха до +10 градусов.

Ледовый катов в парке Терешковой — самый большой в городе. Протяженность его дорожек будет 800 метров, ширина — до 15 метров в центральной части.

Билеты будут продавать через интернет, обещают также, что наладят работу с прокатом и будут выдавать конки только на текущий сеанс. Стоимость планируется сохранить на уровне прошлого года — 100 рублей за вход, еще 100 рублей — за прокат.

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