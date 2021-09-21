Жительница Магнитогорска подставила умершего сожителя, чтобы получить наследство

Женщина пыталась получить 7 миллионов нелегальным путем Фото: архив "КП"

В Магнитогорске будут судить 54-летнюю женщину, которая попыталась подставить умершего сожителя, чтобы получить наследство в 7 млн рублей. Для этого она придумала целую историю и собрала фейковые документы.

Как только женщина поняла, что осталась ни с чем, она вместе с подругой-юристом разработала план. Они начали реализацию плана с поиска знакомых, которые ранее видели парочку вместе и могли бы это подтвердить. Они просили их расписаться на пустом листе бумаги, чего успешно добились.

После получения подписей, подруга-юрист изготовила липовые документы, из которых следует, что умерший занял 7 млн рублей у кредитной организации. Затем женщины наняли специалиста, который подал иск от имени кредиторов в суд с целью взыскать долг с покойника, не сказав для чего это.

Начался суд. В кредитной организации заподозрили неладное и стали перечитывать документы. Они обнаружили, что указанному мужчине не выдавали кредитов, и отказались от дальнейшего участия. По предоставленным женщинами документам провели судебную экспертизу и выявили, что документы — фейк.

— Покойный был предпринимателем. На него было зарегистрировано несколько квартир и гаражей. Обвиняемая также занималась бизнесом, — сообщила журналисту КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело покушении на мошенничество в особо крупном размере предусмотренных (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении вдовы и ее подруги направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru