10 тысяч учеников из-за коронавируса и ОРВИ закрыли на карантин в Челябинской области

Полностью перестали работать 15 сельских школ региона Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Южном Урале закрыли на карантин 480 классов в 140 школах из-за ОРВИ и коронавируса. Такие данные привели в Министерстве образования и науки Челябинской области. На 21 сентября на карантине находятся 10 тыс. учеников.

Полностью перестали работать 15 сельских школ региона. В Минобре заявляют, что не стоит пугаться этих цифр, поскольку даже в допандемийное время осенью и зимой классы также закрывали на карантин.

— Классы закрывают, если заболело более 20% учащихся. В прошлом году примерно в это же время показатели были идентичны. При этом необязательно весь класс должен заболеть, чтобы его закрыли на карантин, — рассказала журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь Минобра Светлана Платонова.

С начала учебного года у школьников практически ежедневно наблюдается заражение коронавирусом. Напомним, что подростки пока не могут поставить себе прививку от COVID-19. Специалисты продолжают изучать действие вакцины на молодой организм.

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