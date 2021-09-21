В Челябинске передумали продлять улицу Ворошилова через сады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте администрации Челябинска опубликовали результаты публичных слушаний по территории садовых товариществ «Полет», «Любитель-2» и «Любитель-3», через которые хотели продлить улицу Ворошилова и соединить ее с проспектом Победы. Красные линии отменены, соответственно, дороги не будет.

В документе говорится, что проектом решения Челябинской городской Думы предусматривается изменение статуса территории на зону А.2.1 (сохраняемых коллективных садов) «в связи с фактическим размещением на рассматриваемой территории коллективных садов». Также отмечается, что такое проектное предложение урегулирует неувязки градостроительного зонирования с правами собственников и арендаторов земельных участков.

— Управление по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска по вопросу исключения красных линий улицы Ворошилова на территории СНТ «Любитель-2» поясняет, что согласно Комплексной схеме организации дорожного движения города Челябинска на 2018-2032 годы», красные линии улицы Ворошилова на участке от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска исключаются, — говорится в документе на сайте мэрии.

После утверждения Генплана города, разработают новый проект межевания территории с учетом отмены красных линий улицы Ворошилова.

Отметим, что это не первая попытка построить дороги через грядки. В 2017 году хотели проложить магистраль через СНТ «Петушок» к «Залесью», «Белому хутору» и «Вишневой горке». После возмущений садоводов дорогу проложили вдоль «Белого хутора», хотя в этом случае жителям новых поселков пришлось ехать намного дольше.

Летом этого города «дорожная революция» посягнула на СНТ «Малышево» — через дачные участки решили простроить дорогу к особняками на береги реки Миасс.

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