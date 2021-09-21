В центре Челябинска на пешеходном переходе сбили женщину

Фото: google.ru/maps
В центре Челябинска возле остановки «Профилакторий» легковой автомобиль сбил пешехода. О произошедшем рассказал читатель «Комсомолки».
— На автобусной остановке примерно на Лесопарковой, 6 стоит машина с разбитым лобовым стеклом. Рядом на дороге лежит человек. Похоже, его сбили, — рассказал читатель КП-Челябинск.
В городском управлении ГИБДД факт произошедшего подтвердили.
— ДТП зарегистрировано около пяти часов вечера. На нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на женщину. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
О состоянии пострадавшей не уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru