В центре Челябинска на пешеходном переходе сбили женщину

Фото: google.ru/maps

В центре Челябинска возле остановки «Профилакторий» легковой автомобиль сбил пешехода. О произошедшем рассказал читатель «Комсомолки».

— На автобусной остановке примерно на Лесопарковой, 6 стоит машина с разбитым лобовым стеклом. Рядом на дороге лежит человек. Похоже, его сбили, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В городском управлении ГИБДД факт произошедшего подтвердили.

— ДТП зарегистрировано около пяти часов вечера. На нерегулируемом пешеходном переходе произошел наезд на женщину. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

О состоянии пострадавшей не уточняется.

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