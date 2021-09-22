При покупке Lada Vesta жительнице из Сатки почти на 100 тысяч рублей продали дополнительные услуги

Женщине пришлось подавать в суд, чтобы расторгнуть контракт Фото: Евгения ГУСЕВА

В мае 2021 года в Сатке местной жительнице почти на 100 тысяч рублей продали дополнительные услуги при покупке автомобиля Lada Vesta. Женщина это поняла, когда уже оформила кредит и вышла из салона.

В договоре прописали дополнительные услуги по юридической поддержке и эвакуации авто. Их стоимость составила 86400 рублей. Срок их действия 3 года. Женщина позвонила в салон и попросила убрать данные услуги из кредита, однако на ее просьбу проигнорировали. Тогда она пошла в суд.

Суд Советского района города Челябинска встал на сторону жительницы Сатки, и ее требования были частично удовлетворены. Контракт на оказание дополнительных услуг был расторгнут, и деньги были возвращены женщине. Представители автосалона в зал суда не явились.

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