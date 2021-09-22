Тиктокершу из Кыштыма нашли задушенной в своей квартире

О том, кто совершил преступление, пока ничего не известно. Фото: Анастасия Хорольская | vk.com

В Кыштыме нашли девушку, которую была задушена в своей квартире. 24-летняя Анастасия Хорольская лежала в ванной комнате. Там его обнаружила бабушка убитой 19 сентября.

Девушка вела «Тик-ток» и играла в рок-группе Harley, с которой периодически выступала в местных заведениях. Друзья и знакомые убитой тепло отзываются о ней, отмечая ее добрую наивность и музыкальный талант. О том, кто совершил преступление, пока ничего не известно.

— Возбуждено уголовное дело. Исходя из судмедэкспертизы, установили, что смерть девушки носит криминальных характер. На данный момент проводится проверка на причастность к преступлению конкретных лиц, — рассказали КП-Челябинск в региональном следственном комитете.

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