В рейтинге миллиардеров Виктор Рашников обогнал Романа Абрамовича

Виктор Рашников получил в 2020 году более 11 млрд рублей. Фото: ПАО "ММК"

Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с самыми большими доходами по итогам 2020 года. Составители списка учитывали не стоимость активов, а деньги, полученные в прошлом году богатейшими людьми за продажу активов или в качестве дивидендов.

В десятку получателей наибольших доходов попал председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Основной владелец магнитогорского комбината занял восьмую строчку. В 2020 году он получил от ММК 11,17 млрд рублей (828 млн долларов) дивидендов

Виктор Рашников опередил в рейтинге Геннадия Тимченко и Романа Абрамовича, занявших соответственно девятую и десятую позиции. Тимченко за год получил 788 млн долларов, а Абрамович 645 млн долларов.

Возглавил рейтинг гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов. Составители списка уточнили, что посчитали его доходы и доходы его близких родственников. В прошлом году семья Мордашовых получил 1,7 млрд долларов – это дивиденды «Северстали», TUI и Nordgold, а также деньги, вырученные при продаже акций Tele2.

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