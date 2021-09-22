В Челябинске нашли ответственных в падении мужчины в колодец без люка

Колодец, в который упал мужчина, уже закрыли. Фото: прокуратура Челябинской области.

В Челябинске прокуратура Металлургического района провела проверку по факту падения мужчины в открытый колодец. Было выявлено, что за участок где произошел инцидент, отвечает МУПП «ПОВВ». В связи с этим директору предприятия было внесено представление.

— В связи с непринятием надлежащих своевременных мер по обеспечению безопасности для жизни и здоровья граждан и недопущения подобных нарушений прокуратурой района внесено представление руководителю МУП «ПОВВ» с требованием привлечь виновных лиц к ответственности, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным прокуратуры, выявленные нарушения уже устранены, а сами люки были закрыты.

Фото: прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в Металлургическом районе на участке улиц от дома № 7 по улице Краснодонской до улицы Хлебозаводской. Как пишут в местном паблике «ЧМЗ», мужчина провалился в яму по пути на работу. После падения он получил травму ноги.

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