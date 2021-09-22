На лыжной базе в Челябинске открывается стадион с искусственным покрытием

Общая площадь объекта - 7 тысяч квадратных метров. Фото: мэрия Челябинска

В Курчатовском районе Челябинска сделали стадион с искусственным покрытием для занятий футболом. Он построен по современным технологиям и на нем также есть вечернее освещение. Спортивный объект находится на территории лыжной базы на Комсомольском проспекте, 92.

— Общий размер спортивной площадки составляет 7000 квадратных метров и включает в себя два футбольных поля размером 60х40 с разметкой для игры формата 8х8, которые трансформируются в 4 мини футбольных поля размером 20х40 для игры в формате 5х5. Покрытие поля - искусственная трава с ворсом 60 мм, — рассказали о характеристиках футбольного поля в мэрии Челябинска.

Футбольные поля появились благодаря частному инвестору. В ближайшие выходных на них пройдут спортивные мероприятия. Так, в субботу, 25 сентября, состоится Кубок Открытия под эгидой Открытой Любительской Футбольной Лиги 8x8 Челябинской области для взрослых любительских команд. Турнир организуют по олимпийской системе, начало в 10:00.

Фото: мэрия Челябинска

Затем в воскресенье, 26 сентября, пройдет Кубок Открытия для детских команд в формате 5х5. В соревнованиях будут участвовать детские футбольные школы города Челябинска. Эти состязания пройдут по круговой системе. Начало в 11:00.

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