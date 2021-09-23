Начальник управления ЖКХ в Челябинске объяснил, почему при подаче отопления в некоторых домах все равно холодно

Александр Кочерещенко ответил на вопросы слушателей радио «Комсомольская правда»

В эфире радио «Комсомольская правда» начальник управления ЖКХ в Челябинске Александр Кочерещенко объяснил, почему если отопление дали, оно доходит не до всех домов. Также он рассказал, по какому графику происходит подача тепла в дома челябинцев.

Александр Кочерещенко начал объяснение с устройства котельных и разогрева воды по зимней схеме, которая кардинально отличается от летней. Она, по его словам, требует больших ресурсов. Кроме этого, надо получить разрешение от нескольких газовых компаний, чтобы они увеличили подачу топлива для разогрева котельных.

— Сразу подать отопление во все дома невозможно. Отопительный процесс проходит, как правило, от 3 до 5 дней. За сутки можно отопить до 2500 домов. Вот мы говорим, что сегодня запускаем проспект Победы. Это значит, что ничего другого мы не будем запускать. Почему так? Потому что народ начинает сливать воду, думая, что придет горячая вода. Это большая ошибка, — рассказал Александр Кочерещенко.

За сутки подключают около 2500 Фото: "КП" Архив

Осень в Челябинске наступила рано и быстро, что горожане чуть ли не с начала месяца ждут тепла в своих домах. Старт отопительному сезону дали на прошлой неделе.

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