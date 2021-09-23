В Челябинске вскрыли махинации при покупке лифтов для больницы

Предприниматели пообещали поделиться прибылью с сотрудниками больницы, если те "помогут" в заключении контракта Фото: Анастасия Осипова

Региональное управление Антимонопольной службы выявило целый набор нарушений, допущенных при покупке лифтового оборудования для Областной клинической больницы №3.

Как рассказали в пресс-службе УФАС, сотрудники медучреждения сговорились с руководством ООО «Лифтовая компания» еще в 2017 году. Фирму предупредили о том, что больница получила 25 млн рублей на замену 10 лифтов.

– Возникла договоренность о том, что для обеспечения беспрепятственного заключения контракта и принятия работ ООО «Лифтовая компания» получит 25 % от прибыли по контракту, часть которой сотрудники ООО должны будут передать должностным лицам больницы, – пояснили в УФАС.

Поставщика оборудования обязаны были найти с помощью аукциона. Но представители медучреждения составили заведомо невыполнимое техзадание, чтобы отпугнуть возможных конкурентов и обеспечить победу именно нужной им фирме.

«Лифтовая компания» уже была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, но нашла организации-субподрядчика, которая заключила договор с больницей, а потом фактическое исполнение контракта возложила на недобросовестного партнера.

На этом махинации не закончились. Вместо оговоренных в контракте лифтов с энергоэффективностью класса «А» поставили лифты класса «В». Больница приняла их без возражений.

Работы, выполненные «Лифтовой компанией» оплатили до их фактического завершения и приемки, для этого составили не соответствующие реальному положению дел документы.

Сейчас в Антимонопольной службе решают вопрос о привлечении сотрудников больницы к административной ответственности за заключение антиконкурентного соглашения. Виновным грозят штрафы от 20 до 50 тыс. рублей/

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru