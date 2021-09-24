В Миассе водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся

Фото: ОГИБДД по Миассу

В Миассе разыскивают водителя, бросившего ребенка на месте ДТП. Как рассказали в ГИБДД города, несовершеннолетний попал под колеса поздним вечером 23 сентября.

12-летний мальчик переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. После наезда машины он получил травмы. Ребенку оказали медицинскую помощь.

Пока не удалось установить ни личность водителя, ни хотя бы марку или цвет автомобиля, сбившего мальчика.

Напомним, в регионе разыскивают также водителя, который сбил мужчину на трассе Челябинск-Троицк и бросил умирающего на дороге.

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