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Происшествия24 сентября 2021 11:42

В Челябинске сотрудница банка украла у клиентов 1 млн рублей

Женщина присвоила вклады горожан, не отвечавших на телефонные звонки
Елена КОЛЧИНА
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Похитить деньги челябинке помог дальний родственник мужа

Похитить деньги челябинке помог дальний родственник мужа

Сотрудницу банка в Челябинске обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно получила более миллиона рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, обвиняемая работала в банке ведущим менеджер-контролером офиса. В мае и июне прошлого года она оформила от имени вкладчиков фальшивые доверенности на снятие денег со счетов. Получателем средств выступил дальний родственник мужа мошенницы.

С одного счета женщине и ее сообщнику удалось снять 636 тыс. рублей, с другого – 498 тыс. рублей.

Позже челябинка рассказала следователям, что верила, будто денег никто не хватится. Оба счета считались невостребованными: по ним долгое время не проводились операции, а владельцы денег не отвечали на телефонные звонки.

– Один из вкладов принадлежал умершему гражданину, другой - жителю Челябинска, который, находясь на стационарном лечении, не отвечал на звонки злоумышленницы, – объяснили в прокуратуре.

Мошенница полностью признала свою вину и вернула все похищенные деньги. Тем не менее, ей придется предстать перед судом. Сообщник женщины, получавший деньги по фиктивным доверенностям, заключил досудебное соглашение, поэтому его уголовное дело будут рассматривать отдельно.

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