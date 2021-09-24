В Челябинске сотрудница банка украла у клиентов 1 млн рублей

Похитить деньги челябинке помог дальний родственник мужа

Сотрудницу банка в Челябинске обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно получила более миллиона рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, обвиняемая работала в банке ведущим менеджер-контролером офиса. В мае и июне прошлого года она оформила от имени вкладчиков фальшивые доверенности на снятие денег со счетов. Получателем средств выступил дальний родственник мужа мошенницы.

С одного счета женщине и ее сообщнику удалось снять 636 тыс. рублей, с другого – 498 тыс. рублей.

Позже челябинка рассказала следователям, что верила, будто денег никто не хватится. Оба счета считались невостребованными: по ним долгое время не проводились операции, а владельцы денег не отвечали на телефонные звонки.

– Один из вкладов принадлежал умершему гражданину, другой - жителю Челябинска, который, находясь на стационарном лечении, не отвечал на звонки злоумышленницы, – объяснили в прокуратуре.

Мошенница полностью признала свою вину и вернула все похищенные деньги. Тем не менее, ей придется предстать перед судом. Сообщник женщины, получавший деньги по фиктивным доверенностям, заключил досудебное соглашение, поэтому его уголовное дело будут рассматривать отдельно.

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