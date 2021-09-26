В Челябинске у трамвайных путей начали устанавливать бордюры

Первые бордюры появились на улице Горького. Фото: Александр Егоров/Twitter.com

В Челябинске трамвайные пути начали огораживать бортовым камнем. Об этом в своем аккаунте в Твиттере рассказал замминистра Миндортранса в Челябинской области Александр Егоров. Всего будет обособлено 8 участков — 10 км линий. Высота борта — 15 см.

Водители тут же высказали обеспокоенность, что при неграмотном освещении края бордюра будет не видно, и водители будут вылетать на пути.

— Водители в принципе боятся всего нового: островков, бордюров, узких полос и так далее, — прокомментировал Александр Егоров. — Только так повысится культура вождения. Один раз вылетят, второй задумаются о своей скорости.

Водители опасаются, что ограждений будет не видно. Фото: Александр Егоров/Twitter.com

На карте отмечено, что бордюры появятся на улицах Цвиллинга, Блюхера, Гагарина, Новороссийской, Рождественского, 1-й Пятилетки, Горького и на проспекте Победы.

Зеленым цветом выделены участки, где поставят бордюры. Фото: Александр Егоров/Twitter.com

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