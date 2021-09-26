27 сентября в Челябинск приедет колонна мусоровозов из Москвы

Фото: минэкологии Челябинской области
Автопробег в поддержку национального проекта «Экология» стартовал 6 сентября в Москве. Колонна мусоровозов уже преодолела 3 тысячи километров, посетив 9 городов. Челябинск и Екатеринбург станут заключительными.
27 сентября в рамках автопробега в Челябинске пройдет круглый стол, плоггинг-забег, открытый показ просветительских фильмов, экологический урок для детей и выставка и др. Начнется день с открытого урока в гимназии №10, затем участники соберут мусор в парке имени Гагарина, посмотрят фильм в ЮУрГУ, там же пройдут и остальные мероприятия.
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