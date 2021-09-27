В Челябинской области опрокинулась иномарка, пострадал младенец

Фото: ОГИБДД по Миассу

Четыре человека пострадали в ДТП на 7-м километре дороги Миасс-Карабаш. Авария произошла днем 25 сентября.

Как рассказали в ГИБДД Миасса, кроссовер Mazda CX-7 съехал с дороги и перевернулся. Причину, по которой это произошло, пока выясняют.

Известно, что за рулем находился 29-летний мужчина. Он получил травмы. Пострадали также 72-летний пассажир и двое детей, одному из которых шесть лет, а другому не исполнилось еще и года. И взрослым, и детям оказали медицинскую помощь.

В ГИБДД отмечают, что все пострадавшие были пристегнуты, дети ехали в автокресле.

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