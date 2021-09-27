Максим Куляшов поделился планами по реконструкции дорожной сети Челябинска.

В Челябинске расширят улицу Бейвеля и сделают на ней бульвар. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Проект реконструкции улицы уже готов, сейчас он проходит экспертизу. По словам Максима Куляшова, планиурется сделать по три полосы в каждую сторону. А в по середине проезжей части сделают бульвар с велодорожками, озеленением.

— Освещение, ливневки, остановки общественного транспорта — все это предусмотрено. Стоимость работ составит около 800 млн на три года, — прокомментировал Максим Куляшов.

Реконструкция улицы начнется уже в следующем году. В планах также расширение улиц в Чурилово, «Парковом» и «Парковом-2».

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