СК возбудил уголовное дело после гибели двух браконьеров в Челябинской области

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области сотрудники регионального следственного управления СКР возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время незаконной охоты в Нязепетровском районе. Об этом сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства.

— По факту обнаружения двух тел местных жителей возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков. — В рамках расследования уголовного дела проверяется версия о несчастном случае. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил журналистам заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 26 сентября. Четверо мужчин занимались незаконной охотой на косуль в Нязепетровском районе. Один из охотников по ошибке попал из ружья в своего товарища и убил его. Затем стрелявший, осознав, что случилось, свел счеты с жизнью.

По данным СМИ, стрелявшим был сын экс-депутата городской думы Челябинска Александра Силина.

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