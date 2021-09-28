На платные парковки в Челябинске потратят 7 млн рублей

Парковка возле администрации Челябинска будет платной. Фото: Google Карты

В Челябинске будет реализован пилотный проект по платным парковкам. Об этом журналисту «Комсомольской правды» рассказала глава города Наталья Котова. До конца 2021 года организуют три места. Все они находятся в районе площади Революции.

— По предварительной проработке будет три места: напротив Южно-Уральской железной дороги, около Челябинвестбанка и около Администрации города, — сообщила Наталья Котова. Учреждение «Городская среда» приобретет оборудование и начнет внедрять пилотный проект.

На закупку оборудования для парковок администрация потратит 7 млн рублей.

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