На платные парковки в Челябинске потратят 7 млн рублей

Парковка возле администрации Челябинска будет платной. Фото: Google Карты
В Челябинске будет реализован пилотный проект по платным парковкам. Об этом журналисту «Комсомольской правды» рассказала глава города Наталья Котова. До конца 2021 года организуют три места. Все они находятся в районе площади Революции.
— По предварительной проработке будет три места: напротив Южно-Уральской железной дороги, около Челябинвестбанка и около Администрации города, — сообщила Наталья Котова. Учреждение «Городская среда» приобретет оборудование и начнет внедрять пилотный проект.
На закупку оборудования для парковок администрация потратит 7 млн рублей.
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