В Минздрав Челябинской области наведались с обыском силовики

Фото: архив "КП".

В помещениях министерства Здравоохранения Челябинской области прошли обыски со стороны силовиков. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе самого ведомства.

— Министерство здравоохранения заинтересовано в объективном результате следственных действий. Со стороны ведомства будет оказано все необходимое содействие правоохранительным органам, — сообщила пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

В Минздраве не стали называть причины обысков. По данным КП-Челябинск, в ходе проверок никого не задержали. В силовых ведомствах региона от комментариев пока что воздерживаются.

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