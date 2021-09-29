В 450 челябинских домах на сутки отключат воду из-за аварии

Челябинцам порекомендовали сделать запас воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске прекратят подачу воды в 32 многоквартирных и 400 частных домов. Без водоснабжения останутся также административные здания, детские сады, две больницы и церковь. Причина — авария на водопроводе. Воду перекроют, чтобы заменить задвижку.

Как сообщили в мэрии, подачу воды прекратят в 23:00 сегодня, 29 сентября. Возобновить ее рассчитывают в 20:00 30 сентября. Жителей попросили заранее запастись водой.

В зону отключения попадут дома, расположенные по следующим адресам

В Центральном районе:

улица Петра Столыпина, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21

улица Петра Сумина, 2, 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 24а,26

улица Татищева, 252, 260

улица Героя России Родионова, 4, 6, 8, 10, 12;

улица Академика Макеева, 24, 26, 28

микрорайон №39А, частный сектор: улицы Татищева, Тюльпанная, Рассветная, Соловьиная, Вересковая, Клубничная, Земляничная, Васильковая, Абрикосовая.

В Курчатовском районе:

проспект Победы, 398, 400

проспект Новоградский, 10, 12, 58,62, 64

улица Шершневская, 3

улица Логовая, 13, 26а

поселок Градский частный сектор: улицы Шершневская, Городская, Сарапульская, Олонецкая, Логовая, Лавровая.

Также воду не будут подавать в 100 частных домов и 10 административных зданий на улице Трактовой в поселке Садовый Сосновского района.

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