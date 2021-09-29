В Челябинске заменят погибающие ели на площади Революции

Погибающие деревья пообещали заменить на крупномерные голубые ели. Фото: "Гражданский патруль"

В Челябинском бюджете появилось дополнительно более 728 млн рублей. Основная часть этой суммы — 528 млн рублей — налоговые и неналоговые доходы, еще 200 млн рублей — межбюджетные трансферты из областного бюджета. На что пойдут деньги, решили депутаты Челябинской городской думы.

Часть средств пойдет на замену голубых елей на площади Революции. О том, что деревья погибли, начали говорить еще в 2018 году. В гордуме сообщили, то срубят два дерева, а высадят 5 крупномерных голубых елей.

Также часть дополнительных средств пойдут на ремонт дорог, архитектурно-художественную подсветку зданий и праздничное оформление города. Отремонтируют два подземных перехода: на пересечении проспекта Ленина с улицами Свободы и 3-го Интернационала. Особо важное для города приобретение — первая муниципальная библиотека в Чурилово.

— Это давняя история, связанная с наказами избирателей, — отметила глава Челябинска Наталья Котова. — Было очень сложно найти это помещение, я сама договаривалась с застройщиком, чтобы он нам отдал место под библиотеку. Очень надеемся, что до конца года удастся открыть учреждение в Чурилово.

На дополнительные доходы снова этой зимой зальют самый большой и самый популярный уличный каток в Челябинске —в парке имени Терешковой.

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