Полицейские спасли женщину на пожаре и предотвратили взрыв в Кунашакском районе

Пожар случился поздним вечером. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Инспекторы ДПС в Челябинской области спасли женщину на пожаре.

Станислав Старостин, Владислав Балтагулов и Никита Суханов объезжали по патрульному маршруту село Халитово в Кунашакском районе. Они заметили дым и языки пламени над крышами. Загорелся один из частных домов.

Сотрудники ГИБДД вызвали спасателей, а сами спешно вошли в горящее здание, чтобы проверить, есть ли там люди. Действительно, в одной из комнат они нашли хозяйку дома.

Жанифа Гайнетдинова рассказала, что не сразу поняла, что ее дом горит.

– В одно время начало стучать. Я решила, что это в баре салют. Пошла в зал посмотреть этот салют. А на улице – туман, и главное, половина улицы в тумане, а половина – нет. Я решила: стоп, какой это туман? Наверное, я горю, это дым! И пошла посмотреть, что у меня там. Открываю железную дверь на веранду, а за дверью искры, – рассказала женщина.

Полицейские помогли женщине эвакуироваться, а также вынесли из дома и со двора три газовых баллона. Кроме того они вытолкали со двора легковой автомобиль.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, инспекторы ДПС помогли им в тушении огня.

– Благодаря слаженным действиям сотрудников ГИБДД в течение 20 минут пожар был ликвидирован, а жертв и пострадавших удалось избежать, – рассказали в региональном ГУ МВД.

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