Военнослужащий-контрактник похищал дорогие автомобили

Нанесенный мошенниками ущерб оценили в 3,6 млн рублйе Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший военнослужащий по контракту стал участником преступной группы, которой удалось украсть две дорогие иномарки, обманув владельцев машин. Приговор сержанту запаса Олегу Баскакову вынес Челябинский гарнизонный военный суд.

Как рассказали в пресс-службе суда, бывший контрактник в сентябре прошлого года вступил в мошенническую группу. По указанию главаря банды он обманывал граждан, сдающих машины в аренду, заключал с ними договоры и пригонял автомобили в назначенное место. После этого сообщники снимали с машин устройства дистанционного слежения. Автомобили позже перепродавали.

Аферистам удалось похитить Toyota Camry» стоимостью 1,6 млн рублей в Архангельской области и Toyota RAV4 стоимостью 2 млн рублей в Челябинске.

Во время следствия экс-военнослужащий заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

— Подсудимый признал свою вину, дал подробные показания об обстоятельствах совершения им преступления. Кроме того, сообщил о роли других участников группы в совершении хищения автомобилей, -рассказали в военном суде.

В результате бывшего военнослужащего признали виновным в мошенничестве и приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Суд также обязал экс-контрактника выплатить 1,6 млн рублей владельцу одной из украденных иномарок, потребовавшему возместить ущерб.

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