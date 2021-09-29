В Челябинске загорелся приют для животных

Фото: Екатерина Ковалишина/vk.com
В челябинском приюте для бездомных животных «Волчок» произошел пожар. Приют находится в Металлургическом районе города, рядом с СНТ «Электродчик». В нем содержат собак и кошек.
О происшествии рассказала руководитель городского приюта для собак «Хатико» Екатерина Ковалишина. Она попросила помощи у добровольцев в поиске животных на месте пожара.
Фото: Екатерина Ковалишина/vk.com
Большинство собак успели выпустить из вольеров, но некоторые животные могут еще оставаться на месте пожара. В приюте жили около 200 собак.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар удалось потушить. Провели также проливку и разборку сгоревших конструкций.
Возгорание началось на кухне приюта. Огонь уничтожил помещение площадью 96 квадратных метров и один из собачьих вольеров.
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