В Челябинске загорелся приют для животных

Фото: Екатерина Ковалишина/vk.com

В челябинском приюте для бездомных животных «Волчок» произошел пожар. Приют находится в Металлургическом районе города, рядом с СНТ «Электродчик». В нем содержат собак и кошек.

О происшествии рассказала руководитель городского приюта для собак «Хатико» Екатерина Ковалишина. Она попросила помощи у добровольцев в поиске животных на месте пожара.

Фото: Екатерина Ковалишина/vk.com

Большинство собак успели выпустить из вольеров, но некоторые животные могут еще оставаться на месте пожара. В приюте жили около 200 собак.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что пожар удалось потушить. Провели также проливку и разборку сгоревших конструкций.

Возгорание началось на кухне приюта. Огонь уничтожил помещение площадью 96 квадратных метров и один из собачьих вольеров.

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